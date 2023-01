Fuvest 2ª fase: entenda como o Helenismo foi cobrado em questão

Fuvest 2ª fase: confira como o Helenismo foi cobrado em questão

O primeiro dia de provas da segunda fase do vestibular da Fuvest aconteceu no dia 08 de janeiro de 2023 e centenas de candidatos resolveram as questões propostas.

Uma das questões de história envolvia o helenismo, um período fundamental e que fundou diversas das bases do pensamento ocidental.

Para que você tenha uma idea do seu desempenho no exame, nós trouxemos a resolução de uma das questões de história cobradas. Se você não fez a prova, pode ainda aproveitar para entender como as próximas edições do vestibular da Fuvest podem abordar o tema. Vamos conferir!

Helenismo: questão da Fuvest

“A Biblioteca de Alexandria cria um espaço abstrato do qual sábios de origens diversas vão poder apropriar-se. Esse espaço é o do helenismo, horizonte comum de textos, crenças, modelos intelectuais e tradições, que dependem, doravante, de tarefas coletivas – arquivar, editar, comentar, elaborar mapas, escrever a história, recensear. Poder-se-ia dizer que uma das chaves da cultura alexandrina é a relação paradoxal que ela mantém com a memória. A ausência de uma tradição e de uma memória locais explica talvez como a biblioteca, esse lugar de memória artificial, criado por uma política voluntarista, terá podido atrair e reter gregos de todas as origens.”

JACOB, Christian. “Ler para escrever: navegações alexandrinas”.

Com base na leitura do texto, responda às questões:

a) O que foi o helenismo?

b) Cite dois exemplos que indicam a relação entre a cultura alexandrina e a memória.

c) Indique dois elementos que tornaram possível aos pensadores humanistas (séculos XIV-XVI) se apropriarem do patrimônio cultural clássico.

Análise e possível resposta:

A questão da Fuvest é direta e pode ser respondida com base nos conhecimentos do candidato e no texto apresentado. Confira uma possível resposta para a questão:

A) O Helenismo compreende o período entre os séculos III a.C. e II a.C., quando os gregos estavam sob o domínio do Império Macedônico.

B) Pode-se mencionar a biblioteca de Alexandria como exemplo da relação entre cultura alexandrina e memória. Essa biblioteca foi depositária de saberes de regiões do Ocidente e do Oriente que se cruzavam. Pode-se citar também o culto à figura do imperador Alexandre, o Grande como responsável pelas realizações culturais da época.

C) Podemos citar a tradução das obras clássicas preservadas pelos centros culturais muçulmanos, e os contatos culturais estabelecidos ao longo do desenvolvimento das Cruzadas.