Fuvest: assuntos de Língua Portuguesa que são recorrentes na prova da 2ª fase

Os estudantes aprovados na 1ª fase do Vestibular Fuvest 2023, que seleciona estudantes para os cursos de graduação da USP (Universidade de São Paulo), passarão pela 2ª fase do processo seletivo neste fim de semana, nos dia 8 e 9 de janeiro.

Além das provas específicas, cujos assuntos variam de acordo com o curso escolhido pelo candidato, a Fuvest aplicará uma prova de Língua Portuguesa e com uma redação, que exige a produção de um texto do tipo dissertativo argumentativo.

A prova de redação será composta por dez questões discursivas. Nos últimos anos, alguns tópicos aparecem com maior recorrência na prova de Português da 2ª fase.

O mais cobrado nessa avaliação é interpretação de texto e relações de leitura. Desse modo, os candidatos devem trabalhar leitura e interpretação dos textos e trechos que forem apresentados nas questões.

Também costumam ser cobradas no exame figuras de linguagem ligadas ao aspecto semântico e a relação entre linguagens e efeitos de sentido. Aspectos formais da Língua Portuguesa não ficam de fora da 2ª fase, de modo que é comum ter questões sobre verbo, pontuação, estrutura e processos de formação de palavras.

Na parte de literatura, os tópicos mais recorrentes são as origens do realismo e realismo de Machado de Assis, literatura africana de língua portuguesa, naturalismo e modernismo no Brasil. Nas questões sobre o modernismo, a Fuvest aborda manifestações artísticas e literárias da segunda geração (prosa) e da terceira geração.

Vestibular Fuvest 2023

De acordo com o edital do Vestibular Fuvest 2023, a (USP) está ofertando 8.230 vagas para ingresso de novos alunos no ano letivo de 2023. A universidade reserva parte das vagas para estudantes egressos de Escola Pública (EP) e para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI).

O processo seletivo conta com duas fases. Segundo o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular Fuvest 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 30 de janeiro.

Acesse o site da Fuvest para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também USP prorroga o período de inscrição da 1ª edição da seleção Enem USP 2023 até o dia 31 de janeiro; saiba mais.