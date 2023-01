Fuvest divulga lista de aprovados no vestibular 2023

Lista de aprovados do vestibular 2023 da Fuvest: confira!

O vestibular daFuvest, organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular, é um dos mais disputados do o país e muito esperado por milhares de estudantes.

A Fuvest é uma fundação brasileira que possui como função organizar ovestibularque permite o acesso à Universidade de São Paulo, a USP.

Ontem, dia 27 de janeiro de 2023, a Fuvest divulgou a lista dos aprovados em primeira chamada no vestibular 2023. Continue lendo o artigo de hoje para mais informações.

A divulgação foi antecipada

A divulgação da lista com os nomes dos aprovados deveria ter acontecido somente no dia 30 de janeiro, mas a Fuvest havia anunciado recentemente que iria antecipar a data.

A lista com os aprovados em primeira chamada pode ser acessada no site oficial da Fuvest:www.fuvest.br

Estatísticas do vestibular 2023

Participaram do vestibular Fuvest 2023 114.432 candidatos, um número muito considerável. Destes, 10.389 eram treineiros, ou seja, candidatos que ainda não concluíram o Ensino Médio.

Foram oferecidas 11.147 vagas nesta edição do processo seletivo organizado pela Fuvest, o que resulta em uma relação de candidatos e vaga bastante concorrida, especialmente para alguns cursos.

Segundo a Fuvest, o curso Medicina em São Paulo lidera o ranking de concorrência do vestibular, com 14.401 inscritos. Os candidatos ao curso de Medicina em São Paulo enfrentaram uma concorrência de 118 candidatos por vaga. O mesmo curso na cidade de Ribeirão Preto foi caracterizado por uma concorrência de 95,9 candidatos por cada vaga. Por fim, os interessados no curso curso de Medicina oferecido no campus de Bauru enfrentaram uma relação de 78,3 candidatos por vaga.

Meu nome não está na lista: e agora?

Não é motivo para desespero. Lembre-se de que a lista ainda pode “rodar” e você pode ser convocado nas próximas chamadas que serão divulgadas nos próximos dias.