Fuvest inicia hoje aplicação da 2ª fase para mais de 30 mil candidatos

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) inicia neste domingo, dia 8 de janeiro, a a aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2023. As provas serão aplicadas também na segunda-feira, dia 9 de janeiro. Segundo a Fuvest, são esperados 30.155 candidatos para essa etapa do processo seletivo.

Em ambos os dias, a aplicação das provas será no período da tarde. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília). A Fuvest recomenda que os candidatos cheguem com antecedência.

Neste domingo, a Fuvest aplicará as provas gerais, compostas por dez questões de Língua Portuguesa e por uma Redação em Língua Portuguesa. Amanhã (9), os candidatos responderão as provas sobre disciplinas específicas, que variam de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Orientações

Conforme as orientações da Fuvest, os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto para ter o acesso aos locais de prova liberado. Para responder as provas, é preciso levar caneta esferográfica de tinta azul, fabricada em material transparente.

Em decorrência da pandemia, a Fuvest exigirá o uso de máscara durante todo o tempo do exame. Além disso, também será obrigatório apresentar comprovante vacinal com vacinação completa para Covid-19, ou atestado médico que contraindique a vacinação.

Vestibular 2023

De acordo com o edital do Vestibular Fuvest 2023, a oferta da Universidade de São Paulo (USP) é de 8.230 vagas para ingresso de novos alunos neste ano.

Há reserva de vagas para estudantes egressos de Escola Pública (EP) e para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI). Pela primeira vez, os aprovados para as vagas PPI deverão passar por procedimento de heteroidentificação, que tem como objetivo para evitar fraudes no sistema de cotas.

O resultado final do Vestibular Fuvest 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, está previsto para o dia 30 de janeiro.

Veja mais detalhes no site da Fuvest.

