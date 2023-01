Fuvest realiza segundo dia de provas do Vestibular 2023 nesta segunda-feira (9)

Acontece nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro, o segundo dia de aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular Fuvest 2023, que visa o ingresso de novos alunos na Universidade Federal de São Paulo (USP). A aplicação da 2ª fase teve início no domingo (8).

De acordo com a Fuvest, Fundação Permanente para o Vestibular, a aplicação será no período da tarde, com abertura dos portões de acesso aos locais de prova às 12h. Os portões serão fechados às 13h (horário de Brasília).

Os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência munidos de documento oficial de identificação com foto. Além disso, é preciso levar caneta esferográfica de tinta azul fabricada em material transparente.

Em decorrência da pandemia, a USP exige o uso de máscaras de proteção respiratória durante todo o tempo de permanência nos locais de prova. Também é obrigatória a apresentação de comprovante vacinal com vacinação completa para Covid-19, ou atestado médico que contraindique a vacinação.

Nesta segunda-feira (9), a Fuvest vai aplicar uma prova composta por questões sobre duas, três ou quatro disciplinas específicas, de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Vestibular Fuvest 2023

A oferta total da USP para ingresso via Vestibular Fuvest 2023 é de 8.230 vagas. Há reserva de vagas para estudantes egressos de Escola Pública (EP) e para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI). Pela primeira vez, os aprovados para as vagas PPI deverão passar por procedimento de heteroidentificação. O objetivo da USP é evitar fraudes no sistema de cotas.

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular Fuvest 2023, está marcada para o dia 30 de janeiro. Na mesma data, a USP deve liberar as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada.

Acesse o site da Fuvest para mais informações.

