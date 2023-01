Gabarito do concurso da PM na Bahia é liberado

Foto: Divulgação

Aqueles que se candidataram para o concurso para o concurso promovido pela Secretaria da Administração do Governo do Estado da Bahia (Saeb) de maio de 2022 já podem conferir o gabarito das provas.

O concurso público está selecionando dois mil soldados para a Polícia Militar da Bahia e outros 500 para o Corpo de Bombeiros. O gabarito pode ser conferido on-line, no site da organizadora da prova, a Fundação Carlos Chagas (FCC).

As provas objetivas e discursivas do concurso foram aplicadas em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e outras nove cidades do interior da Bahia.

Apenas em Salvador, foram realizados exames em 38 escolas da cidade. Entre elas, o colégio estadual Luís Viana, em Brotas e alguns pavilhões de aula da Universidade federal da Bahia (UFBA).

Mais de 70 mil candidatos participaram do exame composto por 80 questões objetivas de múltipla escolha, abordando conhecimentos gerais e específicos. A prova discursiva consistiu na elaboração de um texto dissertativo.

