Gabi Guimarães é eleita melhor atleta de vôlei de 2022

A capitã da Seleção Brasileira Gabi Guimarães foi eleita a melhor atleta de vôlei de 2022. A escolha foi feita pelo Cômite Olímpico do Brasil (COB).

A ponteira defende o time turco Vakifbank e foi destaque com o time comandado por José Roberto Guimarães no Campeonato Mundial e também na VNL. No último ano, o título de melhor ponteira foi de Fernanda Garay.

“2022 foi um ano especial em muitos sentidos. Defender e vestir a camisa da seleção brasileira é um sentimento inexplicável. Nos superamos em muitos momentos. Muitos mesmo. Só foi possível pelo esforço contínuo de muitas pessoas. De todo plantel de atletas, da comissão técnica, das pessoas que nos atenderam pelas cidades que passamos, da torcida brasileira, que é um capítulo à parte, vocês são incríveis. Sem esquecer dos nossos amigos e familiares. Esse prêmio coroa a todos nós”, escreveu Gabi nas redes sociais.

Vale destacar que outros atletas serão anunciados no próximo dia 2 de fevereiro. Os baianos Isaquias Queiroz e Ana Marcela Cunha disputam o prêmio. A escolha será anunciada em uma cerimônia na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

