Gabigol e Ingrid Ohara vivem romance, diz site

Foto: Reprodução / Redes sociais

Gabriel Barbosa, o Gabigol, vive um romance com a influenciadora digital e ex-‘Fazenda’, Ingrid Ohara. A irmã do artilheiro do Flamengo, Dhiovanna Barbosa, foi a responsável por apresentar um ao outro. As informações são do jornal EXTRA.

Os dois se aproximaram durante o primeiro ensaio da cantora Anitta, no Rio de Janeiro. Após o evento, a ‘Girl From Rio’ promoveu uma festa em um hotel e as duas celebridades não se desgrudaram mais.

Ingrid é natural de Belém do Pará e se mudou para o Rio de Janeiro com 1 ano de vida. Ela também participou do reality show da MTV, ‘De Férias Com o Ex – Brasil’. Nas redes sociais, a morena acumula mais de 11 milhões de seguidores.

