Gabriel Santana abre o jogo sobre participante do ‘BBB 23’: ‘Se faz’

Parece que os confinados do “BBB 23” já começaram a pensar em estratégias de jogo. Pelo menos foi o que o público pôde perceber nesta terça-feira (17).

Divididos em duplas, os participantes começaram a traçar estratégias e se aproximar de outros famosos e anônimos em busca de afinidades para permanecer no jogo.

Durante uma conversa no quarto do “BBB 23”, Gabriel Santana, ator que esteve no elenco de “Pantanal”, resolveu dizer o que acha do xará que venceu a votação da Casa de Vidro.

“Ele se faz de abobalhado, mas não é”, disparou o artista em conversa com Sarah Aline após ter conversado com os ex-participantes da Casa de Vidro.

Ainda no bate-papo com a colega de confinamento, Gabriel Santana teceu críticas para outros participantes como a ex-Rouge Aline Wirley e Marília.

