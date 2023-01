Gabriel se desculpa com mulheres por atitudes dentro do BBB 23

Foto: Reprodução/ Gshow

O modelo Gabriel Tavares se desculpou após ser chamado atenção pelo comportamento apresentado dentro da casa do Big Brother Brasil.

Durante o Jogo da Discórdia, o ex-affair de Anitta falou sobre o alerta dado por Tadeu Schimdt no último domingo (22), sobre declarações agressivas e o princípio de um relacionamento abusivo com Bruna Gripaho dentro do confinamento.

“Queria pedir desculpas para todas as mulheres aqui da casa que se sentiram ofendidas por conta da Bruna, com razão. Eu não quero que ninguém passe pano para mim, tem que falar mesmo”, iniciou o discurso.

Jogo da discórdia. 🔥

Gabriel colocou Paula no “juntos na final”, e aproveitou para pedir desculpas para Bruna e também para todas as mulheres do Brasil. Ele também falou o que tem pensado depois da edição de ontem! #TeamFop • #FopnoBBB 🐈‍⬛ pic.twitter.com/og3EeptWYq — Gabriel Tavares 🐈‍⬛ (@vulgofop) January 24, 2023

Gabriel afirmou que queria que seu caso fosse utilizado como exemplo para que o comportamento não fosse repetido nem dentro da casa nem fora do jogo.

“Eu quero ser usado como mártir de que as pessoas erram e que homens, como pessoas, amigos, colegas da minha terra, sejam influenciados pelo meu erro e que vejam que, como eu errei, eles podem errar também, assim como o caubói pode errar, o Fred pode errar, o Sapato pode errar, o Cezar pode errar.”

No discurso, o rapaz de 24 anos ainda afirma que está aprendendo e que deve ser colocado na “cruz” para ser chicoteado, desta forma, ele irá aprender mais rápido.

“E, por favor, homens, se entendam. Eu não mudei de um dia para o outro, eu estou mudando, estou no processo, e acho que quanto mais pessoas me chicotearem e me colocarem na cruz, mais rápido vai ser esse processo.”

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.