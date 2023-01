Gabriel sugere término para Bruna Griphao no ‘BBB’: ‘Não quero’

Foto: Reprodução/ Globo

Parece que a relação entre Gabriel e Bruna Griphao está cada vez mais perto de um final, pelo menos se isso depender do brother.

Durante uma conversa na manhã desta terça-feira (24), o participante revelou para a atriz o desejo de colocar um ponto final na relação.

“Não mudou as coisas, mas me sinto muito mais aliviado por ter externado o que falei. Queria te chamar e pedir desculpas de novo. Pedir desculpa pra sua família. Nunca mais vou falar isso para você nem para outra mulher. Não vou falar que mudei de ontem pra hoje, não existe, estou no processo”, iniciou Gabriel.

“A única coisa que eu quero é quando a gente sair lá fora ter uma relação saudável, trocar ‘direct’. Não quero ter uma segunda chance com você, não mereço. Você é uma mina muito da hora. Queria que a gente pudesse ter uma relação tranquila, entre amigos”, completou o brother.

Após a fala, Bruna Griphao revelou que não pensa em rompimento total da relação entre eles. “Não se acomoda nessa posição. Odeio te ver mal. Não consigo ser essa amiga agora. Não te enxergo dessa forma, monstro. Não mesmo”, respondeu.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.