Gagliasso se torna alvo de intolerância religiosa nas redes sociais

O ator Bruno Gagliasso se tornou alvo de intolerância religiosa nas redes sociais no último final de semana ao compartilhar um registro fazendo referência ao candomblé.

Na legenda, o ex-global falou sobre estar protegido. “Aqui é corpo fechado. Exú. Oxóssi. Asé”, escreveu.

Nos comentários, internautas criticaram a escolha de Gagliasso e atacaram a religião de matriz africana.

“Deus é maior, o sangue de Cristo tem mais poder. Busque Deus e se converta e ele”, disse um seguidor. “Eu repreendo em nome de Jesus”, escreveu outro.

Apesar dos ataques, o ator recebeu apoio dos fãs. “Aos comentários de intolerância religiosa, cuidado, isso é crime e poderão ser processados. Cada um com o seu”, alertou uma internauta. “Sou evangélica, porém sou totalmente contra qualquer tipo de intolerância. Eu amo muito você, sou sua fã e da sua maravilhosa família linda”, escreveu outra.

Uma das vezes na qual o ator falou abertamente sobre a religião foi em 2022, quando estava prestes a estrear a série ‘Santo’ da Netflix.

Em entrevista ao site da revista ‘Quem’, o ator falou sobre sua relação com o personagem, a série e a religião, e contou que precisou pedir permissão para protagonizar a trama, já que a série tinha ligação com o candomblé.

“Eu sou do candomblé, eu tenho Oxóssi do meu lado, Exu entrou com força agora. Pedi licença e foi muito bem aceita.”

Em 2021, Gagliasso também sofreu ataques ao celebrar uma visita ao terreiro Ilê Axé Opô Aganjú, na Bahia. “A felicidade de bater cabeça e tomar a bênção de quem há tanto tempo cuida de mim e da minha família. Viva Pai Balbino e Mãe Fabiana de Paula.”

