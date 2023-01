Galera da +1! estreia temporada inédita no Teatro Módulo

Foto: Reprodução / Redes sociais

A Galera da +1!, grupo formado pelos comediantes baianos Alan Miranda, Marco Calil, Paulo Papel e Rivisson Zurc, estreia temporada inédita, em Salvador, no Teatro Módulo, a partir desta sexta-feira (13).

Os ingressos para o espetáculo custam a partir de R$25 reais e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pela internet através do site da plataforma Sympla. Outras apresentações do espetáculo vão acontecer também nos dias 20 e 27 de janeiro.

Com 1h30 de duração, o show leva ao palco comediantes do canal do YouTube +1! Filmes, que fez grande sucesso na internet, tendo um acúmulo de mais de 140 milhões de visualizações. Durante o espetáculo, além das histórias pessoais de cada um dos artistas, são feitas referências aos vídeos do canal, através de interpretações de personagens marcantes.

SERVIÇO

Galera da +1! – Comedy Sow

Quando: 13 de janeiro (estreia)

Horário: Todas as Sextas, às 20h.

Onde: Teatro Módulo

Valor: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Vendas: Sympla e Bilheteria do Teatro

Classificação: 14 anos

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.