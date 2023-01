Galpão da Embasa pega fogo no bairro do Cabula

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Um galpão da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) pegou fogo na tarde desta sexta-feira (20), no bairro do Cabula, em Salvador.

De acordo com a empresa, cinco viaturas dos bombeiros militares foram enviadas para combater chamas no local. Não há registro de vítimas.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. O caso será apurado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), após o controle do fogo.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

