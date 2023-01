Ganhador da Mega Millions leva R$7 bilhões nos EUA (confira!)

Uma única aposta levou o segundo maior prêmio da história de uma loteria nos Estados Unidos. O vencedor garantiu a bolada de R$7 bilhões com apenas um bilhete da Mega Millions, sorteado na sexta-feira passada (13/01). Para chegar a esse valor, foram realizadas 25 rodadas antes do sortudo acertar os números.

A loteria americana Mega Millions, teve um Jackpot total de US$1,35 bilhões nesta última rodada, considerado um recorde. O maior prêmio de um sorteio, no entanto, foi o de US$1,53 bilhões ainda no ano de 2018, com um bilhete vencedor vindo da Carolina do Sul, estado norte-americano.

O prêmio da loteria de R$7 bilhões estava acumulado desde o mês de outubro de 2022. Foram feitas ao todo 25 rodadas até que um vencedor acertasse os seis números do sorteio. O ganhador da bolada fez sua única aposta no HomeTown Gas & Grill no Lebanon, no estado americano do Maine.

O diretor do consórcio Pat Mcdonald disse em uma nota que “parabéns à Maine State Lottery, que acaba de ganhar seu primeiro jackpot da Mega Millions, “É o quarto jackpot de bilhões de dólares na história da Mega Millions”. O próximo sorteio da loteria será realizado na terça-feira (17/01), com um prêmio de US$20 milhões.

Prêmio bilionário

O vencedor ainda não foi identificado. Vale ressaltar que grandes jackpots tem se tornado cada vez mais comuns nestes tipos de loterias. Desde 2016, foram cerca de seis jogos com prêmios bilionários. Os Números sorteados vencedores foram, 30 – 43 – 45 – 46 – 61, e o Mega Ball de Ouro, 14.

Quem acertou o prêmio poderá receber o dinheiro de duas formas distintas: garantir anualmente o valor de R$198 milhões em parcelas durante 29 anos, ou sacar o prêmio de uma só vez. Desse modo, o vencedor da Mega Millions, terá um desconto de 50% no valor total da loteria bilionária americana.

Segundo especialistas, o ganhador do prêmio deve em primeiro lugar procurar por um advogado em busca de um aconselhamento. Além disso, ele precisa também de um conselheiro financeiro e um contador. Com o auxílio de profissionais experientes, ele pode conferir as melhores maneiras de investir seu dinheiro.

De fato, as leis se diferem em cada estado norte americano, sobre às taxas cobradas e se o nome do vencedor da loteria irá à público. Entretanto, não se sabe ainda como o estado do Maine irá tratar estas questões. O que se sabe é que o vencedor tem até um ano para reivindicar o prêmio.

Loterias americanas

Com o passar dos anos, houve uma grande mudança nas loterias americanas. O aumento no preço dos bilhetes de apostas tem levado a grandes jackpots, com prêmios bilionários. O PowerBall, por exemplo, concorrente do Mega Millions, seu jackpot inicial passou de US$20 milhões em 2012 para US$40 milhões em 2015.

O valor do bilhete para a loteria neste ano sofreu um aumento, passou a valer cerca de US$2,00. Houve também uma mudança relacionada aos números de cada aposta. Desse modo, eles passaram de 59 para 69, para as primeiras cinco dezenas escolhidas, e de 35 para 26 números na chamada Power Ball.

Em relação à Mega Millions, a partir do ano de 2017, a loteria passou a oferecer em seu jackpot inicial, cerca de US$40 milhões. Antes o prêmio era de US$15 milhões. Aliás, neste mesmo período, também houve um aumento no valor das apostas. Em suma, o bilhete dos jogos, passou de US$1,00 para US$2,00.

Conclusão

A Mega Millions é uma grande oportunidade não só para apostadores norte-americanos, mas para qualquer pessoa. Isso se dá pelo fato de que, de acordo com as leis do país, é possível que jogadores de outras nacionalidades comprem seus bilhetes, ou seja, qualquer pessoa do mundo pode ganhar o prêmio.

Brasileiros que desejam participar de uma das maiores loterias do mundo podem acessar o site TheLotter, criar sua conta, entrar na página da Mega Millions, e escolher cinco números regulares e uma bola de ouro. Em conclusão, é só clicar em “fazer o pagamento”, e conferir depois se é o sortudo vencedor.