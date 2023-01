Garota de 17 anos é morta a facadas em briga com vizinhas na BA

Foto: Reprodução/Street View

Uma adolescente de 17 anos foi morta a facadas durante uma briga com duas vizinhas na madrugada deste domingo (22), na cidade de Itapetinga, no sudoeste da Bahia.

Segundo informações iniciais apuradas pelo g1 com a 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), uma jovem de 24 anos teria sido presa suspeita do crime. A assessoria da Polícia Civil, no entanto, não confirmou a versão.

O crime aconteceu no distrito de Bandeira do Colônia. A vítima foi identificada como Sthefanne Caroline Vaz de Lima, e, além das facadas, também teria sido atingida com um caco de vidro.

A adolescente chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Maternidade de Itororó, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região.

Não há detalhes ainda sobre o que teria motivado a briga e o crime. O caso está sob investigação.

