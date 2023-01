Gatos são encontrados mortos e polícia investiga envenenamento

Foto: Reprodução / TV Santa Cruz

Seis gatos do projeto União Protetora de Animais Carentes (UPAC), em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, foram encontrados mortos durante o mês de janeiro. De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, testemunhas relataram que os animais apresentaram sinais de envenenamento.

Os gatos foram achados na parte externa do abrigo, que fica aberto e permite que os animais possam sair e voltar do local.

“Os vizinhos mais próximos, das casas que têm contato com o abrigo, foram ouvidos. Tivemos informações, algumas relevantes, para chegar no autor do crime. Como não têm câmeras no local, os depoimentos são fundamentais. Outras pessoas serão intimadas”, detalhou o policial Marcos Dal Bello.

“Por mais que a vizinhança se incomode, não pode envenenar e matar os animais. É uma situação absurda”, completou.

O abrigo cuida de 130 gatos e 13 cães com apoio de doações feita pela população.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.