Gerdau abre 18 vagas de emprego pelo Brasil

A Gerdau é a maior empresa que produz aço do Brasil e uma das maiores fornecedoras de produtos longos nas Américas e de aços especiais para o mundo. A empresa que é a maior recicladora da América Latina, utiliza a sucata como importante matéria-prima: mais de 70% de sua produção é feita a partir desse material. Mais de 10 milhões de toneladas de sucata de aço são convertidas em vários produtos de aço todos os anos.

Gerdau tem novas oportunidades de trabalho abertas ao redor do país

A companhia Gerdau teve a sua fundação por Johann Gerdau. Filho de agricultores em Neuenfelde, Reino de Hanover. João nasceu em Altona, próximo à cidade de Hamburgo no então Reino da Prússia, e emigrou para o sul do Império Brasileiro em 1869, buscando melhores condições de vida e uma nova carreira, desembarcando no estado do Rio Grande do Sul, ainda muito jovem.

Fixou residência na Colônia Santo Ângelo, território que hoje pertence ao município de Agudo, no Rio Grande do Sul. No mesmo lugar, inicialmente teve investimento em negócios. Então, em 1884, abriu uma loja de armarinhos em Cachoeira do Sul.

Estágio Universitário em Controladoria e Custos;







Vendedor Externo Varejo;







Estágio Técnico em Mecânica;







Operador Logístico;







Estagiário Comercial;







Aprendiz;







Estágio Técnico em Segurança do Trabalho;







Representante Comercial;







Estagiário Universitário;







Operador de Produção Pcd;







Estágio Administrativo.

Como se candidatar

