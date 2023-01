Gerdau abre matrículas para programa de estágio

Já imaginou iniciar sua carreira em uma das principais empresas do Brasil? Esta pode ser a sua chance, já que a Gerdau, empresa produtora de aço, anunciou a abertura de inscrições para o seu programa de estágio 2023. As chances são para atuação na capital paulista.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Ciências Contábeis, Direito, Estatística, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Relações Internacionais, com graduação prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. Os candidatos também devem ser residentes de São Paulo (SP) e ter disponibilidade para estagiar em uma jornada de 30 horas semanais.

A Gerdau oferece uma bolsa auxílio de R$ 1,7 mil e uma série de benefícios, que incluem vale transporte, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, convênio farmácia, recesso remunerado e acesso ao programa saúde e bem estar.

Durante o programa, os contratados participarão de uma trilha de desenvolvimento pensada para o aprimoramento pessoal e profissional dos estagiários. Apoiada pela metodologia 70-20-10, contendo a maior parte do desenvolvimento (70%) no dia a dia, com experiencias práticas, 20% com a troca entre seus pares, tutores e gestores, e 10% na aprendizagem online realizada pela plataforma LinkedIn Learning, a iniciativa permite um desenvolvimento completo dos estudantes.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página da empresa no site da Companhia de Estágios para realizar a inscrição. Clique aqui e candidate-se.

Sobre a empresa

A Gerdau é lider no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras de aços especiais e a maior fornecedora para a indústria automobilística no mundo. No Brasil, também atua na produção de aços planos e minério de ferro, atividades que estão ampliando o mix de produtos oferecidos ao mercado e a competitividade das operações.