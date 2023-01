Gilberto Gil se declara a Preta após descoberta de câncer: ‘Estamos com você’

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Gilberto Gil usou as redes sociais para se declarar a filha, Preta Gil. A atriz, cantora e empresária foi diagnosticada com adnocarcinoma, um tipo de câncer que afeta o intestino.

A artista vai começar um tratamento especializado contra a doença na próxima segunda-feira (16). Preta está internada em uma clínica localizada no Rio de Janeiro desde o dia 5 de janeiro.

“Pretinha, desde que você nasceu tudo em sua volta realçou pra mais bonito e intenso. Sua força sempre foi um exemplo pra todos nós. Estamos com você”, escreveu Gil em seu perfil oficial no Instagram.

O adenocarcinoma é um tumor maligno que afeta vários locais do trato digestivo. No Brasil, o câncer de intestino é o terceiro mais incidente no país. Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer (Inca), 40 mil novos casos diagnosticados por ano, entre homens e mulheres.

A mãe de Fran Gil usou seu perfil no Instagram para comunicar sobre o câncer e pedir apoio dos fãs, amigos e admiradores. “Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante. Vai ficar tudo bem”, pontuou Preta.

