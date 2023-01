Gilmelândia anuncia ensaio de verão em Salvador; saiba detalhes

Foto: Divulgação

A cantora Gilmelândia já começou o ano de 2023 com o pé direito. A voz de hits como “Maionese” e “Bate Lata”, anunciou o “Baile do Bem”, ensaio de verão que acontece em Salvador.

Os shows serão no Hidden Salvador, no bairro do Pelourinho, nos dias 20 de janeiro, 2 e 10 de fevereiro. O couvert artístico custa R$40 e vai pode ser ser adquirido no local.

O ensaio de verão de Gilmelândia ainda arrecadará fundos para intuições carentes da capital baiana como Fundação José Silveira (IBR), Graacc Salvador e Instituto dos Cegos da Bahia (ICB).

As apresentações contarão com participações especiais de artistas baianos que serão confirmados pela cantora ao longo da temporada de verão.

Serviço

O que: Baile do Bem – Gilmelândia

Quando: 20 de janeiro, 2 e 10 de fevereiro

Onde: Hidden Salvador, Pelourinho

Valor: R$40 (no local ou pelo número (71) 98792-1961.

