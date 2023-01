Giovanna da Casa de Vidro do BBB acumula dívida de R$ 100 mil

Foto: Reprodução/ Globoplay

Giovanna Leão, participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, já teve a vida totalmente investigada pelos internautas, sedentos pelo início do reality show.

Após descobrirem uma série de comentários racistas feitos pela jovem no Twitter, os telespectadores do programa global descobriram outra informação relacionada a empresária, a de uma dívida de R$ 100 mil.

O nome de Giovanna aparece na lista do Serasa. Em entrevista ao Gshow, a jovem revelou que sua esperança é conseguir quitar o débito, caso entre no BBB, além de ter esperança de ajudar o pai no tratamento do câncer de próstata.

De acordo com o jornal ‘Extra’, a sister gastou cerca de R$ 150 mil em procedimentos estéticos para mudar sua aparência antes de entrar no programa.

Entre os procedimentos realizados estão rinoplastia, avaliada entre R$ 18 a R$ 30 mil, preenchimento labial, que custa em média R$ 3 mil, lipo, que pode chegar a custar R$ 15 mil, lipoenxerto na região dos glúteos (R$ 12 mil) e lentes de porcelana nos dentes (R$ 40 mil no mínimo).

A dívida da empresária do ramo de beleza já virou motivo de piada na web. “Essa vai me dar dor de cabeça!”, escreveu o perfil da Serasa.

Para o público, a entrada dela no BBB pode significar uma tentativa de limpar o nome. “Se ela ganhar o BBB vai poder pagar as dívidas”, brincou.

Na web, a participação de Giovanna já divide opiniões pela descoberta dos comentários racistas. A decisão de quem entra no programa será feita pelo público através de votação no Gshow.

