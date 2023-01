Giovanna Ewbank se emociona ao falar sobre diagnóstico de síndrome em Bless

Foto: Reprodução/ YouTube

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank não conteve a emoção ao revelar a descoberta de uma síndrome em Bless, seu segundo filho com Bruno Gagliasso.

Em entrevista com o apresentador Manoel Soares para o podcast ‘Quem Pode, Pod’, a artista revelou que o diagnóstico foi dado durante a pandemia, após notar algumas mudanças no comportamento do filho do meio de 8 anos.

“Durante a pandemia, o Bless começou a ficar muito aéreo, [fazendo] algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo, até que uma médica em São Paulo o diagnosticou com uma síndrome sensorial. Ele ouve mais do que nós todos, ele sente mais, sente mais cheiro”, contou.

Ewbank fala que quando o filho começou a apresentar os primeiros sintomas, não dava muita atenção e chegou a repreender o garoto, acreditando ser “frescura”.

“Diversas vezes ele passava, por exemplo, pela cozinha, e falava: ‘Ai, que cheiro forte!’. E eu falava: ‘Bless, para com isso. É frescura, filho! É o cheiro da cebola’. Quando ele pisava na grama e falava: ‘Me tira daqui!’. E eu falava: ‘Filho, para de frescura, é só grama’. Queria muito colo, não gostava de ir para o meio do mato – onde a gente vai muito – porque o barulho das moscas incomodava ele”, disse.

A artista lamentou o fato de não ter dado atenção aos sinais despertados por Bless, e contou ter se culpado por alguns meses.

“Quando eu tive o diagnóstico, foi uma culpa absurda. A gente teve que entender, observar, se adaptar. E hoje, o Bless vive com essa síndrome sensorial muito bem. Mas foi preciso o meu olhar, o olhar do Bruno [Gagliasso], o olhar de vários médicos para que a gente entendesse a condição do Bless. Eu poderia pensar que era frescura pelo resto da vida”, admitiu.

O que é a Síndrome Sensorial?

A Síndrome Sensorial, ou o Transtorno do Processamento Sensorial (TPS), é uma condição na qual quem a possui sente dificuldade no processamento das informações e estímulos recebidos pelo sistema nervoso no cérebro.

De acordo com o artigo ‘Autism (ASD) and Sensory Processing Disorder – A Brief Introduction’, de 2021, o TPS faz com que o cérebro interprete os estímulos sensoriais que recebem de maneira eficiente.

Desta forma, estímulos como luzes, cheiros e sons, por exemplo, podem chegar ao cérebro de maneira muito lenta ou até sobrecarregá-lo.

Entre os sinais a se observar estão crianças que se incomodam muito com a claridade, que acham os sons muito altos, reagem a toques delicados como se fossem abruptos, sentem ânsia ao experimentar comidas com texturas diferentes, tem medo de brincar em balanços e possuem problemas comportamentais.

As causas para o TPS não são muito claras, mas sabe-se que o fator genético é determinante para o diagnóstico.

