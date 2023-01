GKay fala sobre mudança comportamental após desaparecer da web

Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora GKay vive uma nova fase da vida. Após um período de reclusão, que teve início logo após a polêmica no programa ‘Melhores do Ano’ com a piada feita por Fábio Porchat, a humorista afirma que voltou mudada para 2023.

Segundo a artista, a tristeza foi uma das companheiras dela durante o período fora das redes, mas também foi o motivo que a fez buscar por transformações.

“Durante este período de reclusão, onde um turbilhão de situações e emoções permearam minha vida, a tristeza foi um dos sentimentos que mais me trouxeram reflexão e eu usei de todo esse momento para refletir sobre tudo e dar um start nesse novo ano, onde meu foco é de fato viver uma mudança emocional e comportamental”, escreveu.

GKay agradeceu a alguns amigos e familiares que a apoiaram no momento de reclusão e chamou atenção por deixar Anitta de fora da mensagem.

“Quero agradecer as pessoas que estiveram comigo neste momento: minha MAINHA, meu irmão, meu querido Jhonathan, Igor, Hugo e Gicelia, meu terapeuta, Álvaro, Rangel, Flávio e todos meus amigos que estiveram cmg, e também a vocês que respeitarem o meu tempo e me acompanharem conforme ele.”

