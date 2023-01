GKay volta às redes sociais após polêmica com Porchat na Globo

Foto: Reprodução / Instagram

Gessika Kayane está de volta às redes sociais. A influenciadora fez o retorno após toda situação que aconteceu envolvendo ela e Fábio Porchat no prêmio ‘Melhores do Ano’, do Domingão com Huck, no final de 2022.

O primeiro story publicado por GKay na web foi uma foto ao lado de amigos e familiares. Misteriosa, a influenciadora não contou qual foi o destino escolhido, porém, revelou ter vivido experiências ao lado de quem realmente importa.

“Depois quero contar sobre algumas experiências que vivi nesses lugares que reconexão que todo mundo precisa ter”, escreveu.

Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora digital chegou a ser internada após toda confusão com Porchat. Na época, não foi revelado se a entrada no hospital tinha ligação com a polêmica. A assessoria informou que ela teve uma indisposição e ficaria sem acesso as redes devido aos ataques que estava recebendo.

“A Gkay está em casa, mas sem acesso ao celular, devido ao repouso. A equipe optou por suspender temporariamente a conta do Twitter para preservá-la, devido à grande massa de ataques que vem sofrendo na rede nos últimos dias.”

Relembre a polêmica

Durante a apresentação do prêmio Melhores do Ano, na Globo, o humorista e apresentador Fábio Porchat fez uma piada envolvendo GKay que incomodou a influenciadora digital.

Na ocasião, Porchat fez uma homenagem a Jô Soares e brincou com GKay: “Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com uma Gkay, né, Tatá (Werneck)? Foi por isso que ele preferiu nos deixar, às vezes, né?”.

A piada não foi bem aceita por GKay, que detonou o apresentador na web. “Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar, realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos, e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme”.

Porchat chegou a se defender afirmando que ele não tinha sido responsável por acabar com o Natal da influenciadora e que toda carga negativa era fruto das situações que aconteceram com ela ao longo do ano, como acusações de maus-tratos, desempenho ruim em um filme e outras polêmicas.

