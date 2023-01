‘Gladiador’ vai ganhar sequência 23 anos após lançamento do primeiro filme

Foto: Divulgação

Sucesso dos cinemas, “Gladiador” vai ganhar uma sequência 23 anos após a estreia do primeiro filme, dirigido pelo famoso cineasta Ridley Scott.

Protagonizada por Russel Crowe e Joaquin Phoenix, o filme foi lançado em 2000 e se tornou um do maiores sucessos da época com mais de 400 milhões de dólares arrecadados.

De acordo com o The Sun, o diretor já começou a escolher os papéis principais e as filmagens devem começar em maio deste ano.

Segundo uma fonte afirmou ao tabloide, a ideia para a sequência de “Gladiador” cresceu desde 2018 e no final do ano passado começou a sair do papel.

“A equipe de produção realmente ganhou vida depois de definir um novo roteiro que parecia inspirá-los. Alguns meses depois, tudo estava funcionando e agora está bem encaminhado”, disse.

“Eles devem começar a filmar em maio, o que significa que há todas as chances de o filme estar pronto em 2024. De qualquer forma, haverá uma expectativa de grande bilheteria. [Gladiador] É um dos maiores filmes de ação de sua época e foi um enorme sucesso. As pessoas perguntam a Ridley sobre uma continuação há anos, então há claramente um enorme apetite por isso”, completou.

