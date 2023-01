Globo revela participantes do ‘BBB 23’ na quinta-feira (12)

Foto: Reprodução/TV Globo

A TV Globo anunciou nesta terça-feira (10) o grande dia do anúncio dos participantes do “BBB 23”. O já famosos “Big Day” acontece na quinta-feira (12).

Os famosos e anônimos serão anunciados ao longo da programação da TV Globo, nos comerciais dos programas, novelas e jornais da casa.

Vale lembrar que, neste ano, a emissora inovou ao estrear a Casa de Vidro antes mesmo do início do reality show e já colocou participantes para disputarem duas vagas.

Neste ano, a Casa de Vidro foi instalada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O público poderá interagir com os visitantes do local.

Para definir quem irá entrar para a casa, os telespectadores poderão votar no site do Gshow. As informações sobre a votação serão divulgadas pela emissora ainda nesta semana.

