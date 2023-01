Governador Jerônimo participa de reunião em favor da democracia

Foto: Daniel Senna/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, participou de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros chefes dos Executivo estaduais em Brasília, na noite de segunda-feira (9). O encontro teve como objetivo discutir medidas necessárias contra atos antidemocráticos, após a invasão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Palácio do Planalto.

Compareceram à capital 23 governadores e quatro estados enviaram outros representantes. Após reunião, os governadores e ministros do Supremo Tribunal Federal caminharam, ao lado do presidente Lula, da rampa do Palácio do Planalto até o prédio do STF, um dos mais afetado pelos ataques.

“É muito triste ver a situação desse prédio após esses atos. Mas hoje, pudemos nos reunir numa demonstração de força, com o presidente da república, os governadores e representes dos três poderes, dialogando em prol da democracia”, disse Jerônimo.

O gestor estadual ressaltou ainda a importância da defesa das instituições e se colocou à disposição para ajudar no que for necessário para o restabelecimento da ordem e da paz. “A Bahia irá dar todo o apoio ao Governo Federal e aos Poderes para averiguar e encontrar os responsáveis por esses atos terríveis.”

Ações da Bahia

Na tarde desta segunda-feira (9), uma ação da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) desmontou acampamentos de manifestantes antidemocráticos. A determinação foi do governador.

A ação, coordenada de forma simultânea nas cidades de Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana, aconteceu após de uma série de reuniões entre Jerônimo e representantes das pastas estaduais de Segurança, Justiça e outras áreas estratégicas da gestão. O objetivo foi manter a atuação conjunta de monitoramento, acompanhamento e combate aos ataques terroristas.

