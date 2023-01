Governo da Bahia anuncia reajuste de 11,73% nos serviços de água e esgoto

Foto: Pedro França / Agência Senado

Os serviços de água e esgoto terão os valores reajustados em 11,37% na Bahia. Com a mudança, anunciada neste domingo (1), o valor da tarifa mínima residencial intermediária passará de R$ 28,80 para R$ 32,20, para faixa de consumo de 0 a 6 m³.

O reajuste, previsto em lei, tem correção anual e visa recompor a variação da inflação do período, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e índices inflacionários variáveis ligados aos insumos da atividade da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a exemplo de energia elétrica, um dos principais custos operacionais da prestadora.

De acordo com o governo, o valor inicial solicitado pela prestadora era de 13,35%. O percentual será aplicado de forma linear sobre as tarifas vigentes e passa a vigorar 30 dias depois da data de publicação do reajuste.

