Governo do Rio de Janeiro decide prorrogar Auxílio Supera RJ

O Auxílio Supera RJ foi oficialmente prorrogado por mais um ano no estado do Rio de Janeiro. A decisão foi confirmada na manhã deste domingo (1), pelo governador Cláudio Castro durante o seu discurso de posse. Segundo ele, a prorrogação mantém os pagamentos do benefício até o dia 31 de dezembro deste ano.

O Supera RJ é um programa social destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social no estado do Rio de Janeiro. Segundo as informações oficiais, os valores variam de acordo com a situação de cada usuário em situação de pobreza ou de extrema-pobreza. Em geral, cada cidadão pode receber até R$ 380.

Este benefício começou a ser pago dentro do contexto da pandemia do coronavírus ainda em 2020. Mesmo depois da diminuição do número de casos e de novas mortes, e da reabertura dos serviços, o governo local optou por manter o benefício por todo o ano de 2021 e também de 2022. Agora, o sistema é confirmado para o ano de 2023.

Além de fazer pagamentos para as pessoas em situação de pobreza e de extrema-pobreza, o saldo também faz liberações para famílias de vítimas das fortes chuvas na região de Petrópolis. Na última atualização, o sistema previa depósitos apenas até o último dia de dezembro de 2022, mas agora a confirmação para mais um ano de liberação foi feita.

Esta ampliação dos pagamentos do programa foi aprovada pelos deputados estaduais do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do estado. A sanção por parte do governador Cláudio Castro foi publicada oficialmente no Diário Oficial da União (DOU) ainda no último dia 29 de dezembro deste ano.

Discurso de posse

Em seu discurso de posse, Castro falou sobre uma série de pontos dos seus primeiros anos de governo.

“Durante a pandemia, criamos o Supera RJ, um auxílio emergencial que garante renda mínima de R$ 280 para as famílias mais necessitadas conseguirem comprar o básico. Também incluímos um auxílio gás no valor de R$ 80 neste benefício. O programa já atendeu mais de 477 mil famílias em situação de vulnerabilidade, injetando R$ 557 milhões na economia de todos os 92 municípios do estado”, disse ele.

“E para garantir que essas famílias não fiquem desassistidas, acabei de sancionar uma lei que prorroga o Supera RJ até o dia 31 de dezembro de 2023”, completou.

Supera RJ

Dados oficiais do Governo do estado do Rio de Janeiro apontam que cerca de 477 mil famílias já foram oficialmente atendidas pelo programa social desde o início dos pagamentos do projeto ainda em 2020.

O governo local diz ainda que este dinheiro permitiu a injeção de R$ 557 milhões na economia de ao menos 92 municípios do estado. A avaliação é de que ao pegar o saldo, a maioria dos usuários costuma gastar o saldo no comércio local.

Nesta prorrogação, o governo local afirma ainda que as regras de elegibilidade e de permanência do programa não foram alteradas. Para tirar dúvidas específicas sobre a sua situação, o cidadão pode entrar no site oficial do Supera RJ, que está disponível na internet.