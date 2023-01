Governo dos EUA busca um maior envolvimento com equipe de Lula (entenda!)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está interessado em fortalecer a parceria entre o Brasil e seu país, após a posse de Lula, no último dia 1 de janeiro. Ademais, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, deve conversar com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, ainda nesta terça (03/01).

Blinken deve falar ao telefone, sobre um maior envolvimento entre os dois países, conforme afirmou o Itamaraty. Todavia, os dois devem se cumprimentar pela posse de Lula e tratar da visita do poder executivo brasileiro aos Estados Unidos, onde o presidente deve se encontrar com Joe Biden.

Espera-se que Lula viaje para os Estados Unidos até março de 2023. O presidente já tem agendado para os dias 23 e 24 de janeiro, a sua ida para a Argentina. Em seguida, ele pretende ir a Portugal e China, seus primeiros destinos internacionais após sua eleição e posse como presidente do Brasil.

De acordo com Vieira, Lula tem como objetivo, encontrar um equilíbrio em suas relações com o país asiático e norte-americano. Aliás, durante a posse do presidente, a secretária do Departamento do Interior, Deb Haaland, o assistente especial do presidente Juan González e o encarregado de Negócios da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, Douglas A. Koneff, estiveram presentes.

Parceria entre Brasil e EUA

O presidente norte-americano Joe Biden ligou para Lula para o cumprimentar por sua vitória nas eleições. Ele afirmou que “estamos montando uma equipe para discutir o que fazer juntos”. Além disso, elogiou o processo eleitoral brasileiro, dizendo se tratar de uma eleição justa, livre e confiável.

A conversa entre os dois presidentes durou cerca de 20 minutos, de acordo com o governo americano. De fato, o governo dos EUA apresentou uma nota no qual elogiou as instituições democráticas brasileiras durante as eleições de 2022. analogamente, o forte relacionamento entre os dois países foi uma das pautas da conversa.

De acordo com o texto apresentado, “os EUA e o Brasil se comprometeram a continuar trabalhando como parceiros para enfrentar desafios comuns, incluindo o combate às mudanças climáticas, salvaguarda da segurança alimentar, promoção da inclusão e democracia e gestão da migração regional”.

Autoridades americanas informaram que o governo Biden deve ter um engajamento forte com o governo Lula, reconhecendo a importância do Brasil no cenário internacional. Espera-se que nas próximas semanas, dirigentes do governo americano devam vir ao país para começar as conversas.

Aproximação entre Lula e Biden

De fato, o assessor de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, deve vir ao Brasil conversar com a equipe de Lula. Vale ressaltar que antes da vitória do presidente nas eleições, funcionários do governo norte-americano iniciaram suas conversas com integrantes da campanha do brasileiro.

O encarregado de negócios entre EUA e Brasil, Douglas Koneff, conversou com Lula antes do primeiro turno. Já o senador Jaques Wagner (PT), foi até Washington para se reunir com autoridades do departamento de Estado americano. Fontes do governo dos EUA afirmaram que a conversa foi bastante produtiva.

Biden disse que o diálogo com Lula, horas depois da eleição, foi bastante construtivo. Ele afirmou que está montando uma equipe para se encontrar e se reunir com autoridades brasileiras e discutir o que podem fazer juntos. Seu foco deve ser no meio ambiente, na democracia, como lidar com a pobreza no país e na Amazônia.

Questão climática

A parceria entre Lula e Biden deve ter a questão climática como foco principal. Autoridades do governo dos EUA afirmam que há um alinhamento entre os dois países sobre o tema. Durante o governo Bolsonaro, a Casa Branca vinha sendo pressionada a não tratar do assunto com o ex-presidente.

Integrantes do governo dos EUA entendiam que Bolsonaro não respeitava as leis ambientais.Os líderes brasileiro e americano não tiveram uma relação muito proveitosa, mesmo com o ex-presidente sendo um político que apoia os EUA. Vale ressaltar que ele era alinhado a Donald Trump.

Os dois nunca conversaram pelo telefone. Deve-se observar que Bolsonaro foi o último presidente a conversar com Biden sobre sua vitória nas eleições americanas. Agora, com a vitória de Lula nas eleições, espera-se que os dois presidentes possam ter uma parceria de sucesso, principalmente nas questões ambientais.