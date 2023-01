Governo LULA anuncia GRANDES MUDANÇAS no Bolsa Família a partir de fevereiro

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, em fevereiro será divulgada a proposta definitiva sobre o novo Bolsa Família. Na realidade, nos próximos dias, a expectativa é que o número de beneficiários seja reduzido.

Atualmente, o programa social atende mais de 21 milhões de famílias de baixa renda, todas elas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O intuito da pasta é realizar um pente fino nos cadastros dos beneficiários do Bolsa Família.

Segundo as informações, o objetivo é evitar fraudes e irregularidades, garantindo que apenas os cidadãos que realmente cumprem as regras do programa tenham acesso ao benefício. Cerca de 10 milhões de famílias podem ser afetadas.

“O recadastramento, com certeza, vai nos dar segurança para quem estiver irregular, sair da lista de beneficiários”, disse o ministro.

Pente fino do Bolsa Família em 2023

Como mencionado, o Bolsa Família passará por um pente fino com o fim de analisar os cadastros dos atuais beneficiários. Além dos dados do Cadastro Único, serão usados dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para apurar os atuais contemplados pelo benefício.

“Nós vamos ter uma coisa nova muito importante que é coincidir o primeiro momento do mandato com todo um esforço para concluir o Censo do IBGE, que inclusive trabalha com georreferenciamento e isso vai muito ajudar para que possamos garantir uma eficiência na avaliação e análise dessa base de dados e, é claro, com muita responsabilidade e cuidado”, disse Dias.

Com relação ao público alvo da verificação do Bolsa Família, será:

Famílias unipessoais (compostas por uma única pessoa);

Famílias que estão com dados desatualizadas no CadÚnico há mais de dois anos;

Famílias que não cumprem mais com os requisitos de renda.

Vale ressaltar que as famílias unipessoais são o principal foco do pente fino do Bolsa Família. Isso porque, segundo alguns dados do TCU (Tribunal de Contas da União), existe a suspeita de que as famílias estão se desmembrando para que mais de um membro receba o benefício.

Calendário de janeiro do Bolsa Família 2023

Faltando poucos dias para para a virada de ano, o Ministério da Cidadania publicou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil. No entanto, embora o país esteja sob nova direção, não há informações sobre a possibilidade de alteração da metodologia de repasses do benefício.

Sendo assim, veja as datas de pagamento de janeiro a seguir:

NIS final 1: 18 de janeiro;

NIS final 2: 19 de janeiro;

NIS final 3: 20 de janeiro;

NIS final 4: 23 de janeiro;

NIS final 5: 24 de janeiro;

NIS final 6: 25 de janeiro;

NIS final 7: 26 de janeiro;

NIS final 8: 27 de janeiro;

NIS final 9: 30 de janeiro;

NIS final 0: 31 de janeiro.