Governo Lula faz ANÚNCIO IMPORTANTE para APOSENTADOS

O governo Lula publicou nesta última quarta-feira (11), a portaria que anuncia o valor mínimo da Previdência em R$ 1.302,00. Ou seja, esse será o valor do salário-mínimo que vigorará nos próximos meses. Essa mesma portaria, especifica os reajustes para os aposentados com benefício acima do piso.

Na matéria deste domingo (15) do Notícias Concursos, você verá como ficará o benefício dos aposentados que passaram a receber em 2022. As pensões, aposentadorias e outros benefícios terão 0,69%, no mínimo, de reajuste, sendo 7,4%, no máximo, em 2023. Esse é o número fixo para aqueles que recebem o piso nacional, variando para os que ganham mais, dependendo da data do benefício no ano de 2022.

Veja como ficará o benefício dos aposentados de 2022

Para os que recebem o piso, o benefício segue com o salário-mínimo, fixado no valor de R$ 1.302,00. Isso representa um reajuste de 7,4% relacionado a 2022.

Para os que recebem acima disso, calcula-se de acordo com o mês em que a aposentadoria do contribuinte foi liberada. Aqueles que passaram a receber no mês de janeiro de 2022, o reajuste será de 5,93%, assim como os aposentados de 2021 para trás. No entanto, quem se aposentou no mês de dezembro de 2022, o reajuste será de 0,69%. Veja abaixo.

Até o mês de janeiro/2022 – 5,93%;

Fevereiro/2022 – 5,23%;

Março/2022 – 4,19%;

Abril/2022 – 2,43%;

Maio/2022 – 1,38%;

Junho/2022 – 0,93%;

Julho/2022 – 0,30%;

Agosto/2022 – 0,91%;

Setembro/2022 – 1,22%;

Outubro/2022 – 1,55%;

Novembro/2022 – 1,07%;

Dezembro/2022 – 0,69%.