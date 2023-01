Governo Ronaldo Lopes avança em políticas públicas para idosos

Secom PMP

O desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à pessoa idosa em Penedo avança no governo Ronaldo Lopes. A administração que dá condições de trabalho ao Conselho Municipal do Idoso tem seu empenho reconhecido pelo governo federal.

As ações apoiadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) resultaram em melhores condições de trabalho para o Conselho do Idoso, contemplado com um veículo, computadores, impressora, webcam e aparelho de tv.

Os equipamentos foram entregues nesta quinta-feira, 26, pelo Prefeito Ronaldo Lopes e o gestor da SEMASDH, Rafael Ferreira, durante solenidade prestigiada por vereadores, membros do primeiro escalão do governo, representantes de associação de moradores, conselheiros municipais e populares.

“Isso é fruto do trabalho conjunto do CREAS e dos nossos CRAS com o Conselho do Idoso”, afirmou Rafael Ferreira sobre as conquistas alcançadas por apenas cinco dos 17 municípios alagoanos habilitados em edital do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

A Presidente do Conselho Municipal do Idoso, Ivanilde Regueira, agradeceu o empenho de todos os setores envolvidos nas atividades da instituição e o apoio do Prefeito Ronaldo Lopes, enfatizando a importância do veículo para ações de busca ativa.

Funcionando com a devida regularidade, o Conselho Municipal do Idoso cumpre com sua missão em Penedo, atuação comprovada por dados. Em 2022, 39 denúncias foram encaminhadas ao órgão colegiado, com o devido encaminhamento para cada uma. Este ano, os casos formalizados já são oito.

Durante a mesma solenidade realizada nesta quinta, 26, o Prefeito Ronaldo Lopes entregou um caminhão compactador de lixo e um carro-pipa, veículos enviados pelo Governador Paulo Dantas que integram o Programa Fortalece Alagoas.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte