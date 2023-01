Gracyanne Barbosa ousa em coreografia com bumbum para o ar

Foto: Reprodução/ Instagram

Gracyanne Barbosa uniu a habilidade física com o talento para a dança em uma coreografia para lá de sensual e inesperada. De ponta-cabeça, a musa fitness exibiu o bumbum em um micro short em um vídeo que vem dando o que falar nas redes sociais.

Na ocasião, a artista faz a coreografia da canção ‘Bailarina’, de Thammy, MC Jhenny, MC LETICIA e Love Funk. Gracyanne aparece com as mãos apoiada no chão e as pernas para o ar, enquanto mexe o bumbum.

O vídeo, que foi compartilhado em conjunto com Belo, traz uma legenda sugestiva que tem relação com a música. “Já é viciou faz tempo, é meu marido há mil anos”, escreveu.

Nos comentários, os seguidores elogiaram os atributos físicos da musa fitness. “Fiquei hipnotizada”, afirmou uma internauta. “A maior que nós temos!”, disse outro. “Ela não cansa de nos surpreender”, escreveu um terceiro. “Coração bonito”, brincou um quarto sobre o formato que o bumbum de Gracyanne ficou no vídeo.

No início da semana, Gracyanne tentou incentivar os seguidores a seguir o caminho fitness e deu dicas de como ter o tão sonhado bumbum na nuca.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.