Gracyanne Barbosa revela exercício para ter bumbum GG

Foto: Reprodução/ Instagram

O bumbum de Gracyane Babrosa já virou marca registrada da musa fitness e também já foi motivo de polêmica na web. Para afastar o mau olhado do bumbum GG e ajudar os admiradores a atingir o nível fitness dela, a ex-dançarina do Tchakabum deu dicas de como atingir o glúteo perfeito.

Em uma postagem no Instagram, Gracyanne compartilhou uma série de exercícios e incentivou os mais de 10 milhões de seguidores a seguir o caminho saudável.

“Pra começar a semana e o ano, em busca do tão sonhado bumbum na nuca, minha dica é: Se preocupem MENOS com ganhar volume e MAIS com com modelar e empinar o bumbum. Um bom glúteo médio, um posterior desenvolvido e uma panturrilha trabalhada, dão uma aparecia de glúteos mais harmônicos”, escreveu.

A companheira do cantor Belo ainda reforçou que todo exercício precisa ser feito com o acompanhamento de um profissional. “Lembrem-se sempre, de consultar um profissional, para te auxiliar melhor em busca dos seus objetivos. Aqui posto o pouco que sei, faço e vivo nesses anos”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.