Gracyanne faz biquíni sumir em corpão escultural: ‘Monumento’

Foto: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa resolveu tirar o fôlego dos seguidores na terça-feira (17) ao publicar fotos durante um passeio na praia.

A musa fitness ostentou o corpão trincado enquanto curtia um banho de mar. Com um biquíni azul, a barriga tanquinho e as coxas torneadas ficaram em evidência.

As alças do biquíni chegaram a “sumir” em meio ao corpo em forma de Gracyanne Barbosa. “Ahhhh o verão, te amo”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação não faltaram elogios para a influenciadora. “Zero defeito que fala, né?”, escreveu uma conta. “Um monumento”, elogiou outra.

“A musa do verão”, disse mais um fã. “A mulher mais gata do Brasil”, elogiou um perfil. “A gente fica paralisado com sua beleza”, comentou outro.

Veja os cliques:

