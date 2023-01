Grafeno tem novos EMPREGOS em todo o país; veja os cargos

A Grafeno, empresa especializada em soluções digitais, trabalha com uma estrutura bancária e regulatória para movimentação financeira entre as instituições credoras e os clientes. Hoje novas oportunidades foram anunciadas pela companhia pelo Brasil. Confira, a seguir.

Grafeno abre oportunidades de empregos no país

A Grafeno, uma das maiores empresas de soluções digitais, trabalha com estrutura bancária para movimentação financeira entre credores e clientes. A companhia trabalha com prazos mais curtos, entregando serviços para as empresas que precisam de crédito.

Através da confiança e praticidade, a empresa está com oportunidades de empregos abertas. Ajude a companhia a transformar o mercado de crédito. Confira, a seguir:

Analista de Dados – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Analista de Faturamento – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Analista de Operações de Bloqueio – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Analista de Riscos e Controles – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Auditor (a) Interno – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Banco de Talentos (Exclusiva Mulheres) – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Executivo (a) de Vendas Transacionais – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Advogado (a) Bloqueio Judicial – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Coordenador (a) Geral de Atendimento – São Paulo / SP e Trabalho Remoto.

Como se candidatar

A Grafeno, companhia especializada em soluções digitais, possui uma estrutura bancária e regulatória para movimentação financeira entre credores e clientes.

Em um ambiente onde a confiança e a praticidade são características fundamentais, novas oportunidades de empregos foram divulgadas. Acesse o site 123empregos para mais informações sobre as vagas.

