Grande ALERTA GERAL para quem tem o aplicativo Caixa Tem

O aplicativo da Caixa Econômica Federal – Caixa Tem – se tornou bastante popular durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, visto que foi o principal recurso tecnológico para que os beneficiários pudessem acessar o auxílio emergencial.

Contudo, atualmente o Caixa Tem ainda é o principal meio para receber o benefício, que de acordo com a nova gestão governamental, passará a se chamar Bolsa Família, novamente.

Dada a elevação de golpes e fraudes envolvendo a caixa e o aplicativo, é necessário ter atenção a alguns pontos para minimizar as chances de ser vítima de algum golpe relacionado ao seu benefício.

Aplicativo Caixa Tem

Em caso de esquecimento de senha, por exemplo, é necessário seguir o procedimento dentro do aplicativo. Assim sendo, em nenhum momento o usuário deve responder a e-mails não solicitados ou reconhecidos, bem como, não responda mensagens pelo WhatsApp ou SMS que contenham um link para essa redefinição.

Dentro do aplicativo Caixa Tem é necessário informar o seu CPF, clicar em “recuperar senha”, digitar o CPF outra vez e selecionar a opção “continuar”.Somente após esse procedimento, o usuário receberá uma mensagem por e-mail com a instrução sobre a recuperação de senha. Por conseguinte, deverá clicar no link oficial e digitar uma nova senha.

Contudo, caso tenha algum problema relacionado ao e-mail cadastrado, procure uma agência da Caixa Econômica Federal.Em nenhum momento forneça seus dados pessoais por meios eletrônicos ou para pessoas que se ofereçam para ajudá-lo na fila do caixa eletrônico, por exemplo.

Não aceite ofertas suspeitas e nem clique em links aleatórios

Dados relacionados a cartões e senhas, bem como outros dados pessoais são utilizados para diversos golpes, principalmente em épocas de pagamento referentes ao benefício.Além disso, tenha cuidado também com contatos aleatórios, oferecendo crédito consignado para desconto em folha.

Esse tipo de mensagem pode ocorrer por telefone, whatsapp ou SMS.Geralmente, algum valor é solicitado para que então receba o valor emprestado. Esse é um modelo de golpe que ocorre com usuários do aplicativo Caixa Tem e com beneficiários do INSS de forma frequente.

Entre em contato com os canais oficiais da Caixa Econômica Federal

Busque informações através de fontes oficiais e eleve a segurança dos seus dados para continuar recebendo o seu benefício. Além disso, é importante ressaltar a necessidade de procurar uma agência da Caixa, caso tenha qualquer problema relacionado ao seu cartão.

Desbloqueio do Caixa Tem pelo WhatsApp

Baixe o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS;

Acesse sua conta com seu CPF e senha;

No menu do aplicativo encontre a opção “Liberar Acesso”;

O usuário será encaminhado por meio no sistema de ajuda automática. Clique no ícone disponível e acesse o link gerado para iniciar uma conversa no WhatsApp;

Feito isto, basta seguir as orientações para envio dos documentos necessários para desbloquear o Caixa Tem.

De acordo com a Caixa, o processamento da ação pode demorar até 48h. Caso o acesso não seja liberado após esse período, a indicação é procurar uma unidade da instituição mais próxima. Na ocasião, esteja com seu documento de identificação oficial para autorizarem o dispositivo.