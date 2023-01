Grande concurso Marinha Fuzileiro Naval está com inscrições abertas!

O concurso Marinha Fauzileiro Naval liberou edital com 1.080 vagas para nível médio. As oportunidades são para candidatos do sexo masculino e feminino. As inscrições estão abertas!

Os interessados deverão se inscrever até o dia 02 de março, por meio do portal da Marinha. As oportunidades são para nível médio e superior através de duas turmas I/2024 e II/2024.

Vagas concurso Marinha Fuzileiro Naval

Ao todo são 1.080 vagas com escolaridade de nível médio. Além disso, os candidatos devem ter demais requisitos, como, por exemplo:

18 (dezoito) anos completos e menos de 22 (vinte e dois) anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2024 e ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

A distribuição das vagas será da seguinte forma:

Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves – CIAMPA: 840 vagas das quais 96 serão reservadas, preferencialmente, para candidatas do sexo feminino e 744 destinadas, preferencialmente, aos candidatos do sexo masculino das regiões SUL e SUDESTE do Brasil, obedecendo a ordem de classificação;

Centro de Instrução e Adestramento de Brasília – CIAB: 240 vagas destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões CENTRO-OESTE, NORTE e NORDESTE do Brasil, obedecendo a ordem de classificação no concurso.

Atribuições

Segundo o edital do concurso Marinha Fuzileiro Naval, as atribuições para o cargo são:

Todo cidadão, após ingressar na Marinha do Brasil (MB), prestará compromisso de honra, no qual firmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los.

b) Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais e morais que ligam o militar à Pátria e ao serviço e compreendem, essencialmente:

I – a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;

II – o culto aos símbolos nacionais;

III – a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;

IV – a disciplina e o respeito à hierarquia;

V – o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e

VI – a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.

c) O acesso na hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, em conformidade com a legislação vigente e atendidos os requisitos constantes do Plano de Carreira de Praças da Marinha (PCPM).

A remuneração depende dos cargos. Segundo o edital, os ganhos serão:

Aprendiz-Fuzileiro Naval perceberá bolsa-auxílio atinente à sua graduação, no valor total de R$ 1.303,90 (mil trezentos e três reais e noventa centavos), sendo R$ 1.105,00 (mil cento e cinco reais) correspondentes ao soldo militar, R$ 143,65 (cento e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos) correspondentes ao adicional militar e R$ 55,25 (cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) correspondentes ao adicional de compensação por disponibilidade militar, como previsto na legislação em vigor, em valores atuais.

Após a formação, no posto de SD-FN, passará a receber o valor total de R$ 2.294,50 (dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), sendo R$ 1.765,00 (um mil, setecentos e sessenta e cinco reais) correspondentes ao soldo militar, R$ 229,45 (duzentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) correspondentes ao adicional militar, R$ 88,25 (oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) correspondentes ao adicional de compensação por disponibilidade militar, e R$ 211,80 (duzentos e onze reais e oitenta centavos) correspondentes ao adicional de habilitação, como previsto na legislação em vigor, em valores atuais.

Provas concurso Marinha Fauzileiro Naval

A data das provas do concurso Marinha Fuzileiro Naval ainda serão decididas. Contudo, as etapas da seleção são:

Exame de Escolaridade (EE) único, de caráter eliminatório e classificatório;

Eventos Complementares (EVC), de caráter eliminatório – exceto o item VI, constituídos de:

I – Verificação de Dados Biográficos (VDB);

II – Inspeção de Saúde (IS);

III – Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

IV – Avaliação Psicológica (AP);

V – Verificação de Documentos (VD); e

VI – Procedimento de Heteroidentificação complementar à autodeclaração (PH).

Clique aqui e confira o edital completo.