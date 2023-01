GRANDE INFORMAÇÃO para quem procura estágio de nível médio e superior no setor bancário

O Programa de Estágio da Caixa Econômica Federal abrirá inscrições para os estudantes com os seguintes níveis de escolaridade: médio, técnico, além de superior. A bolsa-auxílio, dependendo do grau escolar, chega ao valor de R$ 1.000,00.

A Caixa Econômica Federal, em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) anunciou o edital recentemente, sendo que a oportunidade de estágio preencherá o cadastro de reserva. Ademais, sua validade vai até o dia 5 de novembro, com possibilidades de renovação. Para mais informações, é só continuar com a leitura da matéria deste domingo (08) do Notícias Concursos.

Programa de estágio Caixa Econômica Federal abre vagas para diversas partes do Brasil

As ofertas para os estudantes de cursos nível médio e nível técnico se direcionam para setores como:

Comércio;

Administração;

Contabilidade;

Logística;

Finanças;

Marketing;

Segurança do Trabalho;

Vendas;

Etc.

Há vagas também para cursos com nível superior em setores como:

Psicologia;

Pedagogia;

Serviços Sociais;

Arquitetura;

Ciências Sociais;

Urbanismo;

Direito;

Engenharia Ambiental;

Engenharia Elétrica;

Etc.

A listagem completa está disponível no edital 2023 do processo seletivo CEF. Também, por meio do edital, pode-se verificar a relação de municípios e de estados que têm ofertas de estágio nesta instituição bancária.

Requisitos e valor da bolsa-estágio

Para concorrer, a Caixa Econômica requer do candidato idade mínima de 16 anos. Além disso, não pode ter feito nenhum estágio pelo período de dois anos no banco. Ainda se exige que o interessado frequente regularmente os semestres.

A Caixa remunerará o estagiário selecionado conforme seu grau de escolaridade, tal como a quantidade de horas trabalhadas, sendo:

Bolsa (médio/técnico) para 4h/dia – R$ 400,00;

Bolsa (superior) para 5h/dia – R$ 1.000,00.

Além dessa bolsa, o selecionado para estagiar na Caixa contará também com um auxílio-transporte no valor de R$ 130,00 mensais. Lembrando que o processo seletivo possui três etapas: inscrição, provas online e a entrevista.

Como se inscrever para o Programa de Estágio Caixa

Quem se interessar deve se inscrever por meio do endereço eletrônico do CIEE do dia 16 de janeiro até o dia 24 de fevereiro. Nessa plataforma, o candidato encontra também a versão completa do edital, assim como os detalhes do processo seletivo para estágio.