GRANDE INFORMAÇÃO para quem solicitou o SAQUE-ANIVERSÁRIO

Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, anunciou sua mudança de ideia sobre o saque-aniversário. Através de sua conta em uma rede social, ele retrocedeu em suas palavras. Na semana passada, mais precisamente no dia 04 de janeiro, o ministro comentou em entrevista que sua pretensão era dar um fim à modalidade de saque do FGTS.

Na última sexta-feira (06), Marinho informou que a manutenção do saque-aniversário ou sua extinção, depende de um debate amplo entre centrais sindicais e o Conselho Curador do FGTS. A maior preocupação é a proteção dos cidadãos trabalhadores no caso da demissão sem justa causa, bem como da preservação dessa “poupança”. Veja mais sobre a fala do ministro logo abaixo, na matéria do Notícias Concursos.

As falas de Luiz Marinho sobre os planos após sua posse

A pasta teve o comando de Marinho do ano de 2005 até 2007. De acordo com suas informações, em sua nova gestão, a prioridade será gerar empregos. Além disso, ele quer fortalecer o salário-mínimo e manter o uso do FGTS como uma forma de investimento.

O ministro sinalizou também a atenção especial para a rede de proteção dos motoristas de aplicativos. Essa foi uma das promessas que o atual presidente, Lula, fez em sua campanha. Marinho pontuou, entretanto, que não quer dizer que tal ação será registrada na CLT, mas talvez o cooperativismo será o ponto principal.

Uma das afirmações dadas depois do empossamento do ministro, foi que a prioridade será o diálogo entre empregadores, Poder Judiciário e Ministério Público. E acerca do salário-mínimo e sua valorização, Luiz explicou que a intenção é retomar o reajuste através da correção pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), mais o PIB (Produto Interno Bruto) e sua variação, modelo que esteve em vigor até 2019.

Mas, o saque-aniversário acabará ou não?

O ministro disse que o problema da modalidade é o que aconteceu no antigo governo, que estimulava os saques do tipo. Mas, quando o trabalhador precisava do FGTS, não tinha dinheiro algum.

Muitos foram a favor da fala de Luiz Marinho sobre a extinção da modalidade, contudo, vários também não concordaram. Ademais, até segunda ordem, o saque-aniversário ficará ativo, passível de discussão.