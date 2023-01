Grande PRESENTE para os brasileiros que estão inscritos no CadÚnico

As famílias que recebem algum benefício social mediante a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) devem ficar atentas as novas regras do sistema de dados para o próximo ano. Devido a atualização do salário mínimo, as condições relacionadas ao limite de renda familiar sofrerão reajustes.

O Congresso Nacional aprovou o novo Orçamento para o próximo ano, definindo um novo valor para o salário mínimo. De acordo com o texto aprovado, o piso nacional passará de R$ 1.212 para R$ 1.320 em janeiro. Essa correção representa um aumento de R$ 108, ficando acima da inflação, isto é, com ganhos reais.

Novas regras do CadÚnico

A saber, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) é um banco de dados com informações das famílias em situação de vulnerabilidade. Devido a isso, é importante que o cidadão inscrito no sistema cumpra as regras de renda mensal.

Com o aumento do salário mínimo, o limite da renda mensal exigida para a inscrição no CadÚnico também aumenta, ficando da seguinte forma:

Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa: passa de R$ 606 para R$ 660;

Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos: passa de R$ 3.636 para R$ 3.960.

Quem poderá se inscrever no Cadastro Único?

Para se inscrever no Cadastro Único em 2023, conforme as alterações, a família deve:

Ter renda per capita mensal de até meio salário mínimo (R$ 660); ou

Ter renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.960);

Ter renda superior as mencionadas, mas que precisam da inscrição para concessão de medida específica;

Estar em situação de rua – cidadão só ou acompanhado.

Como fazer a inscrição no CadÚnico?

Para fazer o registro, a família deve escolher um representante familiar, sendo este com idade a partir de 16 anos e, de preferência, do sexo feminino. Na sequência, ele deve ir ao CRAS e apresentar o seu CPF ou título de eleitor e conceder pelo menos um documento dos seguintes para cada pessoa da família:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

Carteira de Identidade – RG;

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – em caso de pessoa indígena.

Após fazer a entrevista com um servidor da assistência social, a inscrição será efetuada e o cidadão receberá um Número de Identificação Social (NIS).

Benefícios concedidos pelo CadÚnico

Através do CadÚnico, é possível ter acesso a muitos benefícios, no entanto, a inscrição no banco de dados não garante o recebimento de qualquer um deles. Isso porque, cada programa tem o seu público-alvo, assim como as suas regras de elegibilidade.