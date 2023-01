Grande RECADO GERAL para quem tem o aplicativo Caixa Tem

O Caixa Tem foi liberado em 2020 pela Caixa Econômica Federal em parceria com o governo Bolsonaro. Na época, a intenção era apenas criar um meio para que os pagamentos do Auxílio Emergencial fossem realizados. No entanto, nos últimos dois anos o aplicativo só cresceu.

Atualmente, ele é o responsável por conceder vários benefícios sociais e trabalhistas, como o antigo Auxílio Brasil e o seguro-desemprego, por exemplo. Por ser um meio facilitador, muitos brasileiros temem que o governo Lula acabe com a plataforma, uma vez que é criação do presidente anterior.

Lula vai acabar com o Caixa Tem?

Até o momento nenhuma esfera do novo governo se pronunciou quanto a permanência ou extinção do Caixa Tem. Neste sentido, entende-se que as coisas devam ficar como estão, inclusive os pagamentos do novo Bolsa Família através do aplicativo.

Sendo assim, o cidadão que está com dúvidas sobre abrir ou não uma conta na plataforma digital, por ora, pode ficar despreocupado. Veja como se cadastrar no Caixa Tem a seguir:

Instale o aplicativo em seu celular; Em seguida, toque em “cadastre-se”; Informe os seus dados pessoais, como número do CPF, nome completo, número do telefone celular, data de nascimento, CEP e endereço de e-mail; Crie uma senha numérica de, no mínimo, seis dígitos – não pode ser igual ao seu CPF e nem ter repetições em sequência, como “123456”. O sistema também não permite que você use a sua data de nascimento como senha; Feito isto, toque em “não sou um robô”; Agora, vá até a sua caixa de e-mail e procure por uma mensagem com o título “Login Caixa”. Abra-o e clique no link para validar seu cadastro; Com isso, você será redirecionado à tela de menu do Caixa Tem; Para usar os serviços, volte ao aplicativo e toque na opção “liberar acesso”; Um chat automático aparecerá na tela de seu celular, toque na opção “toque aqui para realizar seu primeiro acesso”; Na sequência, será necessário validar o seu celular. A ação é necessária para evitar fraudes nos cadastros; Na tela seguinte, toque em “continuar”; Feito isto, clique em “receber código”; Um código será encaminhado por SMS. Desta forma, digita-o no campo solicitado do app; Agora nomeie o seu celular como quiser.

Programas que são pagos pelo Caixa Tem

Quando um cidadão é contemplado por algum benefício governamental, tem uma conta aberta automaticamente em seu nome no Caixa Tem. Entre os programas sociais concedidos por meio do aplicativo estão:

Auxílio Brasil;

Empréstimo do Auxílio Brasil;

Abono salarial (PIS);

FGTS (saque extraordinário, e outros);

Vale-Gás;

Seguro-desemprego (para quem não informar conta para depósito).

Serviços disponibilizados pelo Caixa Tem

O usuário do Caixa Tem pode acessar as seguintes ferramentas e serviços:

Pagar boletos online;

Realizar pagamentos na Casa Lotérica;

Fazer recarga de telefone celular vinculado a qualquer operadora;

Contratar o Seguro Apoio Família;

Obter dicas financeiras;

Realizar compras online com o cartão de débito virtual;

Realizar compras presenciais mediante a leitura do QR Code emitido pela máquina de cartão do estabelecimento comercial;

Informar os rendimentos de pessoa física;

Consultar o Número de Identificação Social (NIS);

Consultar o Bolsa Família;

Receber o Seguro Desemprego;

Fazer transferências via TED e DOC;

Fazer transferências e efetuar pagamentos com a chave PIX;

Consultar o extrato de movimentação da conta poupança.