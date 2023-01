GRANDE seleção inédita da CAIXA abre vagas em toda a região

A Caixa Vida e Previdência marca presença em todo o território nacional. O principal objetivo da empresa é atender as necessidades dos brasileiros, a fim de realizar os seus sonhos e interesses. Para continuar proporcionando serviços de qualidade, novas oportunidades de emprego foram divulgadas.

A CAIXA Seguridade foi constituída em 21 de maio de 2015, como uma subsidiária integral da CAIXA, com o objetivo de consolidar, sob uma única sociedade, todas as atividades da CAIXA nos ramos de seguros, capitalização, previdência complementar aberta, consórcios, corretagem e atividades afins, incluindo quaisquer expansões futuras dessas atividades, no Brasil ou no exterior, orgânicas ou não, proporcionando ganhos de escala nessas atividades e em suas operações e obtendo reduções de custos e despesas no segmento de seguridade.

Caixa Vida e Previdência abre oportunidades de emprego no país

A Caixa Vida e Previdência marca presença em todo o território nacional. O principal objetivo da instituição é proporcionar aos brasileiros auxílio para alcançar os seus objetivos financeiros de médio a longo prazo.

Com mais de 3 mil agências distribuídas pelo Brasil, a companhia possui uma equipe de profissionais capacitada para atender os consumidores. Quer fazer parte da instituição? Confira, a seguir:

Analista Comercial de Canais – São Paulo / SP;

Analista Comercial – SP;

Analista Contábil – São Paulo / SP;

Analista de Business Intelligence – Barueri / SP;

Atuário – São Paulo / SP;

Consultor (a) Comercial de Canais – Manaus / AM;

Consultor (a) Comercial de Canais – São Paulo / SP;

Consultor (a) Comercial de Varejo – Manaus / AM;

Consultor (a) Comercial de Varejo – RJ;

Consultor (a) Comercial de Varejo – Palmas / TO;

Coordenador (a) de Comunicação – São Paulo / SP;

Gerente de Governança de TI – Barueri / SP.

Veja também: União Química tem novos EMPREGOS pelo Brasil; veja as regiões

Como se candidatar

A Caixa Vida e Previdência é uma instituição que fornece serviços para ajudar os brasileiros a cumprirem seus objetivos financeiros de médio a longo prazo.

Recentemente novas oportunidades de empregos foram anunciadas pela companhia. Quer fazer parte da equipe? Acesse o site 123empregos para mais informações.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.