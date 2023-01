Grande Surpresa, Novo FERIADO NACIONAL para 2023 choca os brasileiros

O Brasil está prestes a contar com um novo feriado nacional a partir de 2023. Atualmente, o país conta com 12 feriados nacionais. Mas, ainda este ano, este número poderá crescer.

Isso porque está em tramitação o Projeto de Lei nº 960, de 2022. O PL que prevê a inserção de uma nova comemoração nacional está em tramitação no Congresso Nacional, aguardando aprovação.

Caso seja aprovado, o feriado será instituído em abril e o mês contará com 2 feriados nacionais ao total.

Novo feriado nacional poderá ser aprovado no Brasil

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) é o autor do novo Projeto de Lei, que pretende implantar o Dia Nacional dos Povos Indígenas. Atualmente, o dia do índio é comemorado em 19 de abril. Portanto, esta foi a data escolhida para a implementação do novo feriado nacional.

De acordo com o deputado Fábio Trad, o Dia Nacional dos Povos Indígenas seria um dia para celebrar e homenagear os povos originários do Brasil, que ajudaram na formação da cultura e etnia do país.

Além disso, o deputado também destacou que a medida prevê a reafirmação da importância dos povos indígenas para o país. Assim, estaria resgatando a memória do povo brasileiro o seu papel.

O Dia do Índio foi instituído no Brasil em 1940, durante o Primeiro Congresso Indigenista Interamericano. O propósito foi discutir pautas de interesse do povo indígena de toda a América Latina.

No entanto, atualmente, não é considerado um feriado nacional, mas apenas uma data comemorativa. Assim, a proposta de Trad reafirma a importância do indígena para o Brasil e objetiva trazer essa importância à memória de todo cidadão brasileiro.

Tramitação do novo Projeto de Lei

Vale ressaltar que o Projeto de Lei ainda não foi aprovado. Sendo assim, por enquanto, o Brasil continua com apenas 12 feriados nacionais.

No entanto, o PL encerrou o prazo para apresentação de emendas. Agora, aguarda a análise das comissões de Direitos Humanos e Minorias, de Cultura, e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.

Após a realização da análise, o projeto entrará em votação na Câmara dos Deputados. Depois, também precisará da aprovação do Senado. O último passo é a sanção do presidente do Brasil, a fim de tornar o projeto lei em todo o país.

Por fim, é importante lembrar que, para começar a valer ainda este ano, todo o processo até a sanção do presidente deverá ocorrer antes da data prevista para a instituição do feriado, ou seja, 19 de abril.

Feriados Nacionais do Brasil

Atualmente, o Brasil conta com 12 feriados nacionais em 2023. A seguir, confira quais são eles:

1 de janeiro: Ano novo;

Ano novo; 21 de fevereiro: Carnaval;

Carnaval; 7 de abril: Sexta-feira santa;

Sexta-feira santa; 9 de abril: Páscoa;

Páscoa; 21 de abril: Dia de Tiradentes;

Dia de Tiradentes; 1 de maio: Dia do trabalhador;

Dia do trabalhador; 8 de junho: Corpus Christi;

Corpus Christi; 7 de setembro: Dia da independência do Brasil;

Dia da independência do Brasil; 12 de outubro: Dia da Nossa Senhora Aparecida;

Dia da Nossa Senhora Aparecida; 2 de novembro: Dia de finados;

Dia de finados; 15 de novembro: Proclamação da República;

Proclamação da República; 25 de dezembro: Natal.