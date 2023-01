GRANDE VITÓRIA para os brasileiros que usam o WHATSAPP

O WABetaInfo revelou que a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, pretende lançar um recurso que permitirá ao usuário impedir que chamadas sejam feitas pelo aplicativo.

Desse modo, com a nova funcionalidade, seria possível alterar a privacidade das chamadas por meio de uma nova opção de configuração.

Na prática, o usuário poderá gerenciar quais contatos podem realizar uma chamada para o seu contato, evitando então ligações indesejadas ou desnecessárias.

Por não ser uma função padrão, será necessário habilitá-la. Assim, será possível escolher entre três opões: “Todos”, “Todos os Meus Contatos e “Meus Contatos, exceto…”.

Contudo, vale ressaltar que essa é apenas uma previsão, todavia é possível realizar o procedimento atualmente. No entanto, isso ocorre por meio de um aplicativo extra. Veja!

Como bloquear chamadas sem bloquear o contato?

Para isso, será necessário baixar o WhatsApp Plus, uma versão secundária do mensageiro e não oficial. Em suma, é possível clicar no ícone de chamada ou videochamada para ativar a opção.

Neste caso, quando uma pessoa indesejada tentar ligar para você, o aplicativo informará ao usuário que ele não tem sinal ou que você está ocupado em outra chamada.

Veja como ativar o bloqueio de chamadas no seu WhatsApp:

Faça o backup da versão oficial do WhatsApp; Em seguida, exclua sua conta e desinstale o aplicativo do seu aparelho; Na sequência, baixe o WhatsApp Plus APK através da sua loja de aplicativos; Feita a instalação, abra o aplicativo e dê todas as permissões necessárias para que o APK funcione corretamente; Agora, abra a sua conta informando o número do seu telefone e o código de verificação; Com tudo certo, abra o chat da pessoa que você não quer receber ligações ou videochamadas; Acesso o perfil do contato e clique na opção “Sem chamadas”; Por fim, escolha a notificação que aparecerá para pessoa quando tentar te ligar: “Não há sinal”, “Você está ocupado” ou “(x pessoa) está em uma ligação”.

Botão invisível pode desabilitar notificações

Está sendo testado na versão Beta do mensageiro uma espécie de botão invisível que pode desabilitar notificações de chamadas, principalmente nos momentos em que não podemos ou não queremos ser perturbados.

Para habilitar o novo recurso, é preciso entrar em “Configurações” no seu WhatsApp e em seguida acessar a barra de “Notificações”. Contudo, a ferramenta não tem prazo de chegada para o WhatsApp e segue sendo testada pelos usuários na versão Beta.