Gretchen vai se mudar do Brasil após confusão com vizinhos: ‘Impunidade’

Foto: Reprodução/Instagram

Gretchen está de mudança do Brasil, a cantora decidiu adiantar a viagem para o exterior após mais uma confusão por conta da movimentação na borracharia ao lado da casa dela, em Belém do Pará.

Após três anos morando no Brasil, a cantora decidiu voltar para Portugal com o marido, Esdras de Souza, que fará faculdade em Lisboa.

Para a Quem, Gretchen falou sobre a decisão. “Eu pensei melhor. Realmente aqui não tem lei para proteger os cidadãos de bem. É muita impunidade. Depois de avaliar melhor, estou indo embora do Brasil. Já estou programando tudo para voltar a morar em Portugal. Esdras vai fazer um mestrado de Musicoterapia lá e a minha filha, Valentina, de 12 anos, vai concluir os estudos lá”, explicou.

Por meio do perfil no Instagram, a cantora publicou um comunicado oficial onde revelou que continua sendo proprietária do imóvel.

“Não abro mão das minhas conquistas. Os novos moradores são pessoas da Lei e com certeza não vão permitir os abusos da mesma forma”, contou.

“Nunca esbravejei por desequilíbrio ou por mídia, só fui a voz de muitos que passam por isso, que sabemos não ser a pior situação do mundo, porém só quem passa por isso é que sabe tamanha dor de cabeça”, finalizou.

Entenda a confusão

A cantora Gretchen, de 63 anos, viveu mais uma confusão por conta da oficina mecânica ao lado da casa dela, em Belém, no Pará.

Tudo aconteceu após uma viatura policial ter estacionado na frente do portão da casa de Gretchen. Em vídeos publicados no perfil do Instagram, a artista foi questionar os policiais.

Foto: Reprodução/Instagram

“Agora até a policia não respeita as leis”, disparou a cantora em vídeo. “E tem mais. Eu quero o responsável pelo Polícia Militar falando comigo, porque eu acabei de receber uma ameaça na minha porta, do policial tirando a arma pra mim. Vou mostrar o vídeo aqui, porque eu tenho tudo gravado pelas minhas câmeras. Eu quero providências contra esse policial”, completou ela.

Em entrevista para a revista Quem, Gretchen disse ter tomado medidas legais e explicou o acontecido. “Não houve confusão. O Esdras tinha ido andar de bicicleta, quando estava chegando, como você pode ver no vídeo, a viatura veio e parou na minha porta para trocar o pneu”, iniciou.

