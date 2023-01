A Gringo foi fundada com o intuito de ser o melhor parceiro do motorista brasileiro. A companhia usa tecnologia e dados para transformar o problema de seus clientes de forma eficaz e agradável. Para continuar entregando qualidade e excelência em suas atividades, a contratante disponibilizou novas oportunidades de trabalho em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Gringo tem EMPREGOS disponíveis em várias regiões do país

A Gringo deseja ter o conhecimento de como gerir a documentação e os veículos dos motoristas do Brasil. Atualmente, a empresa é formada por uma equipe de profissionais altamente qualificados atuando em suas unidades de negócios.

Trata-se de uma empresa que oferece salários compatíveis ao mercado, além de vários benefícios e um ambiente de trabalho dinâmico, motivador e familiar aos seus colaboradores. As vagas disponíveis requerem profissionais qualificados e proativos. Confira, a seguir.

Analista de Atendimento ao Cliente (PCD) – Remoto e São Paulo;

Sr Data Analyst – Remoto São Paulo;

Especialista em Fraude – Remoto e São Paulo;

Analista de CRM Pleno (Rentabilização e Engajamento) – Remoto e São Paulo;

Product Design Sênior – Remoto e São Paulo;

Assistente de Contas a Receber – Remoto e São Paulo;

Software Engineer (FullStack) – Remoto;

Banco de Talentos – Remoto e São Paulo;

Product Design Pleno – Remoto e São Paulo.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, basta acessar o 123 empregos. Em seguida, escolher a oportunidade de interesse e encaminhar um currículo através do link disponível no site.

