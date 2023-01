Gritador de Samba Chula, Mestre João do Boi morre aos 78 anos

Foto: Divulgação

O maior gritador de Samba Chula da Bahia, João Saturno – mais conhecido como Mestre João do Boi – morreu aos 78 anos. O sambista faleceu minutos antes da Lavagem de São Braz realizada na cidade de Santo Amaro, Recôncavo Baiano, neste final de semana.

João atuava na zona rural com cavalos, gados e bodes. Normalmente, ele passava os dias cuidando dos animais e em momentos de descanso, criava as canções de chulas. Foram mais de 65 anos dedicados ao samba.

De acordo com a família, ele deixou em finalização um álbum com chulas novas e antigas, que está para ser lançado em fevereiro deste ano. Mestre João do Boi em companhia do seu irmão, mestre Antônio Alumínio fez diversas apresentações na Europa e Oriente Médio, quando faziam parte do grupo Samba Chula de São Braz. Ele deixou filhas, netos e bisnetos.

Ainda não há informações sobre o sepultamento do sambista.

